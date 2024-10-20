Осень — идеальное время для подкормки земли органическими материалами и возвращения их в почву вашего сада.

Овощи, фрукты и декоративные растения используют разное количество минеральных питательных веществ и воды из земли для своего роста, узнайте, чем ее подкормить осенью.

Помимо того, что осень — это прекрасное время для посадки новых растений в землю , это также может быть идеальным сезоном для удобрения вашего газона, деревьев, кустарников и многолетних растений. Но вы должны делать это правильно: в эти более прохладные месяцы растения впадают в состояние покоя и не растут активно.

Вот несколько шагов для подкормки земли осенью:

Подземная экосистема гораздо сложнее, чем просто дождевые черви и пауки.

Миллиарды микробов находятся в каждой частичке здоровой почвы. Эта почвенная микробиология работает 24/7, чтобы переваривать и разлагать материалы, чтобы растения могли усваивать их питательные вещества.

Однако нарушенные земли с низким содержанием органических веществ в земле, как правило, имеют меньше микроорганизмов. Это может создать проблемы для садовых растений, поскольку они не могут потреблять удобрения без помощи своих микробных союзников.

Подкормка осенью земли позволяет микробам помогает восстановить свою численность и подготовить питательные вещества для весенних культур.

Никогда не оставляйте больные корни (например, корневая гниль или клубень) в земле осенью, так как они могут стать рассадниками патогенов.

Если вы подозреваете, что урожай заражен, полностью удалите его и выбросьте.

Избегайте компостирования зараженного растительного материала на огороде осенью.

Метод «руби и бросай» — это устойчивая техника, обычно используемая огородниками.

Он включает обрезку растительного материала и оставление его на поверхности земли осенью в качестве мульчи для разложения в органическое вещество.

Источник: epicgardening.

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