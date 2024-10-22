Энергетики объяснили, что при фиксации показателей контроллер выполняет две основные функции.

Украинцам проверяют счетчики электроэнергии – энергокомпания сама заинтересована в правильном начислении объемов потребленной электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК Днепровские электросети.

Это приносит пользу не только поставщикам, но и потребителям, поскольку поставщик может обнаружить ошибки в начислении объема потребляемого ресурса.

"Миф – контроллер завышает/выдумывает данные счетчика. Правда – задача контролера как раз заключается в фиксации фактических данных, чтобы на их основе можно было провести анализ. Ведь энергокомпания сама заинтересована в правильном начислении объемов потребленной электроэнергии", – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что если потребитель сомневается в данных, зафиксированных контролером, он может подать заявку на повторное контрольное снятие. После этого вместе со специалистом: контролировать процесс и проверить информацию, которую он ввел в специальное приложение.

Энергетики объяснили, что при фиксации показателей контроллер выполняет две основные функции: вносит данные в программу на смартфоне или планшете и снимает фото счетчика, которое затем загружается в систему для верификации показов.

Целью контрольного снятия показов является фиксация данных на счетчике потребителя. Это необходимо для того, чтобы специалисты энергокомпании могли сверить эти данные по последним показателям, предоставленным клиентом.

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