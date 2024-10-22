Украинцы могут не получить пенсию после 65 лет по одной важной причине, которую объяснили в ПФУ.

В Украине право на пенсию возникает по достижении 60 лет, в зависимости от продолжительности страхового стажа - на размер пенсионных выплат влияют разные факторы.

Об этом сообщили в ПФУ.

Есть вероятность, что после 65 лет украинцы могут не получить пенсию из-за недостаточного страхового стажа. В таком случае лицо будет получать только социальное пособие без дополнительных выплат.

Требования к страховому стажу для выхода на пенсию в Украине в зависимости от возраста таковы: в 60 лет – 31 год стажа; в 63 года - 21 год стажа; в 65 лет - 15 лет стажа.

Таким образом, лицо, достигшее 65 лет и имеющее хотя бы 15 лет стажа, будет получать пенсию вместе со всеми доступными надбавками. Если же стажа недостаточно, ему назначат социальную пенсию.

Социальная пенсия – это разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним месячным доходом на одного человека в семье за ​​последние шесть месяцев. Эта выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 3028 гривен.

Напомним, некоторые категории пенсионеров обязаны проходить процедуру физической идентификации в Пенсионном фонде каждые шесть месяцев. Если пенсионер пропустил идентификацию, он может пройти ее позже и возобновить свои пенсионные выплаты.

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