Украинские власти заверили МВФ, что в случае необходимости готовы повысить налог на добавленную стоимость (НДС) – в фонде считают, что это станет основным источником дополнительных доходов для бюджета.

Об этом идет речь в прогнозе Международного валютного фонда.

Украинские власти заверили, что готовы быстро принять дополнительные меры в случае необходимости. В документе указано, что сейчас пространство для маневра в пределах текущего пакета ресурсов существенно ограничено.

"Для обеспечения выполнения бюджета мы будем реагировать на дефицит доходов или новые потребности в расходах повышением налогов. Мы рассматриваем повышение основной ставки НДС как наиболее эффективный потенциальный источник дополнительных доходов на данном этапе, и это является центральным для нашего планирования на случай непредвиденных обстоятельств", - добавили в правительстве Украины.

Эксперты МВФ в своих рекомендациях подчеркнули, что бюджетный процесс в Украине происходит в сложнейших и неопределенных условиях. Они отметили, что действующий закон о повышении налогов оставляет меньше буферов в бюджете на 2025 год для преодоления потенциальных шоков, особенно ввиду значительных внутренних заимствований, которые состоятся до конца 2024 года.

"Таким образом, в случае возникновения непредвиденных расходов или отставания доходов, власти обязались принять дополнительные налоговые меры, чтобы сохранить дефицит на приемлемом уровне и компенсировать влияние любых шоков на долг", – отмечается в документе.

В такой ситуации эксперты МВФ считают, что повышение основной ставки НДС станет самым целесообразным шагом.

Последние новости в Украине:

В Украине вернули газовые проверки: суммы в платежках могут пересчитать, известны случаи.

Сценариев отключения света несколько, но украинцев уже призывают готовиться: обязательно нужно сделать несколько шагов.

Сверхсложная зима: в Раде допустили длительное выключение света зимой и назвали причины.