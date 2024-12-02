Эта льгота распространяется также на членов семьи участников боевых действий, включая детей супруги от предыдущего брака.

В 2024 году государство предусматривает скидку 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива для отдельных категорий граждан.

Об этом говорится в документах Пенсионного фонда.

Кто может получить льготы УБД

В Украине участники боевых действий имеют право на социальные гарантии исключительно со льготами, предусмотренными Законом № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". таким образом, они имеют право на 75% скидку на оплату:

пользование жильем;

жилищно-коммунальных услуг;

покупку твердого, экономичного печного топлива или сжиженного газа.

Эта льгота распространяется также на членов семьи участников боевых действий, включая детей супруги от предыдущего брака.

Членам семьи, которые могут получить льготы, принадлежат:

супруга/супруг;

несовершеннолетние дети;

холостые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I и II группы или лица с инвалидностью I группы;

лица, проживающие вместе с холостым человеком с инвалидностью из-за войны войны I группы и ухаживают за ней;

нетрудоспособные родители;

лица, находящиеся на попечении гражданина, имеющих право на льготы, и проживающие вместе с ним.

Как подать заявление на получение льготы

Государство предусмотрело возможность членам семьи ветеранов подать заявление на льготы вместо него в случае необходимости. Это может сделать:

муж/жена;

нетрудоспособные родители;

холостые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства II группы;

лица, проживающие вместе с человеком с инвалидностью из-за войны войны I группы и ухаживающие за ней.

Процедуру подачи заявки упростили: теперь можно подать одну заявку на взятие на учет и предоставление льгот.

Заявление и документы можно подать следующими способами:

в сервисных центрах Пенсионного фонда, уполномоченным представителям местных властей или в ЦНАП;

почтой в адрес Пенсионного фонда;

дистанционно через портал е-услуг ПФУ, приложение Пенсионного фонда или портал Действие.

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