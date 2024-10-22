Садоводы рассказали, чем нужно обработать осенью деревья, чтобы получить щедрый урожай в следующем году.

Осень представляет собой уникальный набор проблем и возможностей, когда дело касается поддержания здоровья и силы ваших деревьев.

Почему важен уход за деревьями осенью?

Осень — это решающее время для деревьев, чтобы подготовиться к суровым зимним условиям. Когда температура начинает падать, лиственные деревья начинают сбрасывать листья и впадать в спячку. Этот процесс позволяет им сохранять энергию и выживать в холодную погоду.

Как и чем обработать осенью деревья для щедрого урожая?

Совет №1: осмотрите свои деревья осенью. Первый шаг к осеннему уходу за деревьями — это проведение тщательного осмотра ваших деревьев. Ищите любые признаки повреждений, болезней или нашествия вредителей .

Совет №2: Обрезка с осторожностью. Обрезка деревьев осенью — важный аспект ухода за деревьями, но осенью ее следует проводить с осторожностью.

По возможности избегайте обрезки деревьев, так как это может вызвать стресс и сделать их более восприимчивыми к болезням. Если необходимо, обрезайте только мертвые или поврежденные ветви и избегайте сильной обрезки.

Совет №3: Убирайте опавшие листья осенью.

Сгребание и удаление опавших листьев с вашего двора — утомительная задача, но она необходима для здоровья деревьев.

Толстые слои листьев могут заглушить траву и другие растения, что приведет к гниению и болезням. Кроме того, мокрые листья могут вызвать рост грибков и привлечь вредителей, которые могут навредить вашим деревьям.

Совет №4: поливайте деревья осенью с умом. С наступлением холодов легко забыть о поливе деревьев. Однако им все равно нужна вода, чтобы оставаться здоровыми осенью.

Совет №5: Защита от вредителей. Вредители могут быть весьма активны осенью, и они могут нанести ущерб вашим деревьям, если их не контролировать.

Источник: acompletetreecare.

Читайте также:

Какие три дерева нужно посадить на участке, чтобы отогнать беды и нечистые силы

Вы погубите свои розы: что ни в коем случае нельзя высаживать рядом с этими цветами

Как вырастить раннюю редиску, чтобы она была сладкой и хрустящей