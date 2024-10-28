Во время войны и после утверждения тарифы на коммунальные услуги для населения могут повыситься.
Об этом информируют в МВФ.
Почему растут тарифы в Украине.
Согласно меморандуму МВФ, повышение тарифов будет происходить только при наличии соответствующих условий. Это повышение также производится на основе новой методологии тарифообразования.
Украинские чиновники выразили надежду на внешнее финансирование и прозрачную прямую бюджетную поддержку государственных энергетических предприятий в период ожидания доступных бюджетных ресурсов.
Обратите внимание! После окончания войны в результате проведенных реформ должно произойти возобновление и усиление конкуренции на оптовых и розничных рынках газа.
Для обеспечения стабильности системы и уменьшения квазифискальных обязательств необходимо постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию, чтобы покрыть расходы. При этом предусмотрено предоставление достаточных и целевых ресурсов для поддержки уязвимых домохозяйств, – предусмотрено в меморандумах МВФ.
Согласно документу правительство Украины должно утвердить дорожную карту для дальнейшей либерализации рынков газа и электроэнергии.
Важно! Разработка дорожной карты основана на техническом анализе финансового сектора в координации с Европейской комиссией.
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