Это повышение также производится на основе новой методологии тарифообразования.

Во время войны и после утверждения тарифы на коммунальные услуги для населения могут повыситься.

Об этом информируют в МВФ.

Почему растут тарифы в Украине.

Согласно меморандуму МВФ, повышение тарифов будет происходить только при наличии соответствующих условий. Это повышение также производится на основе новой методологии тарифообразования.

Украинские чиновники выразили надежду на внешнее финансирование и прозрачную прямую бюджетную поддержку государственных энергетических предприятий в период ожидания доступных бюджетных ресурсов.

Обратите внимание! После окончания войны в результате проведенных реформ должно произойти возобновление и усиление конкуренции на оптовых и розничных рынках газа.

Для обеспечения стабильности системы и уменьшения квазифискальных обязательств необходимо постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию, чтобы покрыть расходы. При этом предусмотрено предоставление достаточных и целевых ресурсов для поддержки уязвимых домохозяйств, – предусмотрено в меморандумах МВФ.

Согласно документу правительство Украины должно утвердить дорожную карту для дальнейшей либерализации рынков газа и электроэнергии.

Важно! Разработка дорожной карты основана на техническом анализе финансового сектора в координации с Европейской комиссией.

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