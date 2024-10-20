Ціна електроенергії зросла в кілька разів, навіть в умовах воєнного стану, що є додатковим фінансовим тягарем для підприємств, які змушені оплачувати електрику, щоб уникнути відключень.

В Україні з початку повномасштабної війни в 2022 році тариф на газ для споживачів залишався незмінним, проте, підприємства теплопостачання накопичують заборгованість за газ, адже купують його за вищою ціною, ніж продають населенню і це може призвести до коригування вартості.

Про це пише 24 канал.

Які тарифи на газ для населення на даний момент?

На початку війни президент України Володимир Зеленський запровадив мораторій на підвищення тарифів, який триватиме під час воєнного стану та ще протягом шести місяців після його завершення.

Важливо зауважити, що мораторій охоплює всі послуги, пов’язані з розподілом природного газу, тепловою енергією (виробництво, транспортування та постачання), а також постачанням гарячої води.

На сьогоднішній день тариф на газ від "Нафтогазу" залишився на рівні 7,96 гривні за кубометр і, за прогнозами, триматиметься на цій позначці щонайменше до травня 2025 року. Інші регулятори встановлюють тарифи в діапазоні від 7,7 до майже 10 гривень за кубометр.

Чи можливо підвищення ціни за кубометр?

Експерт Олександр Слобожан в інтерв’ю 24 Каналу зазначив, що якщо уряд України не зможе виконати зобов’язання щодо компенсації різниці в тарифах для підприємств теплопостачання, місцеві органи влади будуть змушені підвищити тарифи.

Для частини підприємств тарифи на постачання теплової енергії встановлює НКРЕКП, тоді як інші суб’єкти в сфері теплопостачання керуються рішеннями місцевих органів.

Що впливає на тарифи?

На формування тарифів для підприємств впливають кілька ключових складових: вартість газу, електроенергії, зарплати та обов'язкові платежі. Варто зазначити, що ціна електроенергії зросла в кілька разів, навіть в умовах воєнного стану, що є додатковим фінансовим тягарем для підприємств, які змушені оплачувати електрику, щоб уникнути відключень. Хоча для населення ціна на газ залишається пільговою, муніципалітети купують його за значно вищою ціною, ніж тариф для населення. В результаті, як комунальні служби, так і приватні підприємства наразі працюють зі збитками.

Що таке компенсація різниці в тарифах?

Це зобов’язання, яке держава взяла на себе для зменшення фінансового навантаження на населення та уникнення підвищення тарифів. Значна частина державних коштів йде на компенсацію підприємствам теплопостачання, які мають заборгованість за природний газ.

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