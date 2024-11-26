ПриватБанк в ответ сообщил, что женщина подписала договор, разрешающий автоматическое списание средств в случае долга по кредитной карте.

Клиенты ПриватБанка часто жалуются на автоматическое списание денег со своих счетов и одной из них стала женщина, которая получила 1 799 гривен от Фонда социального страхования Украины, но эти средства были автоматически сняты банком.

Этот случай рассматривался Светловодским горрайонным судом Кировоградской области.

Детали дела

20 ноября 2020 женщина получила на свою проблему 1 799 гривен от Фонда социального страхования, но эти деньги были автоматически списаны на четырех этапах: 680 гривен 20 ноября, 757 гривен 26 ноября, 355 гривен 30 ноября и 6 гривен 26 декабря. Женщина заявила, что эти списания были безосновательными, ведь не было исполнительного производства о ее долге перед банком. Суд отказал ПриватБанку во взыскании долга, поскольку банк не смог доказать наличие кредитных обязательств.

Женщина обратилась в суд с требованием вернуть безосновательно снятые деньги, а также взыскать 3% годовых (124 гривны), инфляционные потери (749 гривен) и компенсацию морального вреда. Она отметила, что из-за списания средств не смогла получить достаточное количество лекарств и была вынуждена просить финансовую помощь у других, что снизило ее эмоциональное состояние.

ПриватБанк в ответ сообщил, что женщина подписала договор, разрешающий автоматическое списание средств в случае долга по кредитной карте.

Решение суда

Суд частично удовлетворил требования женщины, обязав ПриватБанк вернуть 1799 гривен, а также взыскать 3% годовых и инфляционных потерь, что в сумме составляет 2673 гривны.

Суд также напомнил, что согласно решению от 5 апреля 2022 требования ПриватБанка относительно задолженности были безосновательными, ведь банк не доказал наличия кредитных обязательств. Кроме того, банк не предоставил других доказательств, позволяющих автоматическое списание средств.

Согласно Гражданскому кодексу Украины право распоряжаться своими средствами принадлежит собственнику, и любое вмешательство банка возможно только на основании закона, договора или судебного решения.

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