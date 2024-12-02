Банк пояснил, что операции были произведены через дистанционное обслуживание, за которое он ответственности не несет.

Одна из клиенток Ощадбанка , разместившая на депозите 30 тысяч гривен, обнаружила, что средства с ее счета исчезли.

Об этом идет речь в решении Знаменского горрайонного суда Кировоградской области.

Детали ситуации

В мае 2018 года женщина выложила договорный депозит под названием "Мой пенсионный депозит" в Ощадбанке, разместив на счете 30 тысяч гривен сроком на шесть месяцев с возможностью пополнения и автоматической пролонгации. Впоследствии депозит неоднократно продлевался и вырос до 65511 гривен. Однако в декабре 2023 женщина заметила, что депозит был аннулирован, а деньги сняты через систему Ukr Kyiv Mobile Banking.

Банк пояснил, что операции были произведены через дистанционное обслуживание, за которое он ответственности не несет. Кроме того, банк предположил, что клиентка могла передать свои персональные данные третьим лицам, что позволило перевести расходы на другой счет.

Решение суда

Суд удовлетворил иск женщины и обязал Ощадбанк выплатить ей 58380 гривен невозвращенных средств, 1313 гривен как 3% годовых от просроченной суммы, 14186 гривен пени, 288 гривен за почтовые расходы, а также 10 тысяч гривен компенсации морального вреда.

Суд признал, что банк не смог предоставить достаточных доказательств того, что клиент отказалась от автоматической пролонгации депозита. Кроме того, было доказано, что женщина не участвовала в незаконных действиях с использованием ее персональных данных, а снятие средств произошло без согласия. Женщина сразу сообщила банку о потере денег, однако банк не провел расследование. В итоге суд посчитал, что банк должен нести ответственность за потерю средств.

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