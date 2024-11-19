Некоторые львовяне считают, что цены на картофель стали слишком высокими, поэтому планируют больше покупать крупу.

Этой осенью украинцы столкнулись со значительным ростом цены на картофель, который является основным продуктом для многих стран.

Новости.LIVE спросили львовян, как они реагируют на стоимость сезонных овощей, в том числе картофеля.

Большинство опрошенных объясняют рост цен на картофель высокой стоимостью человеческого труда и сложностью выращивания этого овоща. Некоторые львовяне считают, что цены на картофель стали слишком высокими, поэтому планируют больше покупать крупу.

"Цены на картошку просто безумны! Не понимаю, почему так дорого. Придется покупать меньше картофеля и больше круп", — возмущается один из респондентов.

"Это дорого, но если учесть затраты на выращивание и оплату труда, это оправдано. Сельскохозяйственная продукция не может быть дешевой", — отметила львовянка.

"Цены большие, а пенсии малы. Моя пенсия 3200 грн, и я просто не могу позволить себе покупать европейские овощи", - жалуется пенсионерка.

Для некоторых жителей города цены на овощи выглядят адекватными. «Это нормальная стоимость, ведь для выращивания плодов нужно приложить немало усилий», — подытожила еще одна львовянка.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине стремительно растут цены на один из популярных овощей – лук, ведь за последнюю неделю его стоимость поднялась на 16%.

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