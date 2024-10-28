В случае принятия соответствующего законопроекта, родители будут нести ответственность за детей от 14 до 16 лет.

Родителей учеников, говорящих по-русски во время перерывов, могут начать штрафовать и размер штрафа будет колебаться от 850 до 1700 гривен.

Об этом рассказал адвокат Игорь Фещенко, согласно информации украинского медиа.

Он также пояснил, что фиусировать нарушения будут работники школы и учителя, которые будут доносить об этом администрации. Затем руководство учебного заведения, вероятно, составит жалобы и будет посылать их языковому омбудсмену.

В случае принятия соответствующего законопроекта, родители будут нести ответственность за детей от 14 до 16 лет. Учащиеся младше 14 лет не будут подлежать наказанию, а подростки старше 16 лет будут отвечать самостоятельно.

"Штрафы могут варьироваться от 850 до 1700 гривен", - отметил адвокат.

Он также подчеркнул, что принятие этого законопроекта, поддержанного Министерством образования и науки, может быть усложнено, ведь это создаст дополнительные нагрузки на родителей — как психологическую, так и финансовую.

Ранее Politeka также писала о том, что в Яворовском районе Львовской области офицер допустил халатность в своей работе, начислив выплаты военным, которые оставили свои обязанности.

На судебном заседании офицер признал свою вину, однако, причины его действий в постановлении не были указаны.

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