При рассмотрении заявки на получение субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных или задекларированных в жилом месте.

Субсидии на коммунальные услуги предназначены гражданам, имеющим низкий доход и не в состоянии самостоятельно оплачивать счета.

Об этом информируют в ПФУ.

Кому откажут в субсидии?

В этом году право на получение субсидии могут лишиться определенных категорий граждан, о которых напомнили в Пенсионном фонде Украины. Таким образом, это касается лиц с высокими доходами, не подтвердивших свой доход или имеющих важные активы.

Также граждане, не являющиеся резидентами, а также проживающие на временно оккупированных территориях или за границей, не имеют права на эту помощь.

При рассмотрении заявки на получение субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных или задекларированных в жилом месте. Если на момент подачи заявки кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, его следует исключить из состава домохозяйства, а его доходы не будут учитываться, как отмечает Пенсионный фонд.

Еще одним препятствием для получения субсидии может стать наличие задолженности за коммунальные услуги, если сумма превышает 20 неоплаченных минимумов доходов граждан.

Как получить субсидию, если есть долг за коммуналку?