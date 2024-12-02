Национальный банк Украины прогнозирует рост стоимости коммунальных услуг в 2025 году, включая электроэнергию.
Об этом сообщает 24 канал.
Ожидание повышения тарифов
После окончания моратория предполагается постепенное повышение тарифов до экономически обоснованного уровня.
Основными причинами возможного подорожания есть сложная ситуация в энергетическом секторе и дефицит государственного бюджета.
Важно! Пока идет мораторий, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги временно заморожено.
Будут ли повышать тарифы на электроэнергию?
Тарифы на электроэнергию для населения уже выросли в июле 2024 года, когда правительство подняло зафиксированную цену с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час. Эта стоимость будет действовать до 30 апреля 2025 года.
По прогнозам Национального банка Украины, тарифы на электроэнергию могут продолжать расти до 2025 года, однако есть вероятность приближения их увеличения к экономически обоснованному уровню после окончания действующего тарифа.
Ранее раздавались прогнозы, что цена на свет может вырасти даже до 9 гривен. Однако в компании Ясно опровергли эти заявления, подчеркнув, что решение о повышении тарифов входит в компетенцию Кабинета Министров.
Почему тариф оставить неизменным
До 30 апреля 2025 года тариф на электроэнергию останется на уровне 4,32 гривны за киловатт-час согласно постановлению правительства.
Важно! Этот документ устанавливает, что до получения даты какого-либо повышения цены на электроэнергию невозможно.
Также для домохозяйств, нуждающихся в электроэнергии для отопления, действует льготный тариф 2,64 гривны за киловатт-час при потреблении до 2000 киловатт-часов в месяц.
Также продолжает действовать "ночной тариф", при котором с 23:00 до 07:00 электроэнергия исчисляется со скидкой 50% и стоит 2,16 гривны, при наличии двухзонного счетчика.
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