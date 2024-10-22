В случае перенесения средств между лицевыми счетами, нужно указать оба номера счетов и сумму, которую следует перенести.

Некоторые потребители газоснабжающей компании "Нефтегаз" имеют возможность вернуть стоимость, уплаченную за газ , но только по определенным условиям.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Деньги возвращают в случае ошибочной оплаты газа. Компания предоставила инструкцию, подробно описывающую шаги, необходимые для возврата средств.

Что нужно сделать для возврата денег

Если средства были перечислены по ошибке, потребителю необходимо следовать четко определенному алгоритму действий, опубликованному на сайте "Нафтогаза". Это поможет быстро получить деньги вспять.

Документы, которые необходимо предоставить:

Заявление на возврат средств с подробным описанием ситуации, подписью и датой.

Платежный документ (квитанция, чек или банковская выписка).

Копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Паспорт.

Кроме того, необходимо указать номер телефона и адрес электронной почты.

Если деньги должны быть возвращены на банковскую карту, следует добавить справку с реквизитами банка. В случае перенесения средств между лицевыми счетами, нужно указать оба номера счетов и сумму, которую следует перенести.

Документы можно отправить:

по электронному адресу: client @gas .ua ;

почте по адресу: ул. Соборная, 1А, г. Кропивницкий, 25009, ООО "ГК "Нефтегаз Украины".

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