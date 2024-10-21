Вартість послуги у третій платіжці залежить від типу газового обладнання, стану мереж, кількості квартир у будинку тощо.

В Україні цієї осені почали надходити перші платіжки за техогляд внутрішньобудинкових систем, відомий як "третя платіжка за газ".

Про це йдеться в роз’ясненні на сайті "ГазПравда".

Вартість послуги залежить від типу газового обладнання, стану мереж, кількості квартир у будинку тощо. Наприклад, в одному з будинків у Рівному техогляд проводитиметься раз на три роки, а його вартість в перерахунку на квартиру становитиме близько 100 грн.

Отже, мешканці такого будинку отримають платіжки на суму трохи більше 100 грн, а наступна оплата за техогляд буде через три роки. Богдан Гук, головний інженер Львівської філії "Газмережі", пояснив, що ще у 2018 році відповідальність за внутрішні мережі була покладена на власників будинків. Деякі з них уклали договори зі спеціалізованими організаціями, тоді як інші не вжили жодних заходів.

За статистикою, в кожному будинку, який перевіряють, спеціалісти виявляють десятки витоків газу. Вже усунули близько 100 тис. витоків. Вартість техобслуговування залежить від характеристик будинку, комунікацій, газовикористовуючого обладнання тощо.

Платіжки надсилатимуться після завершення робіт. Графіки техогляду оприлюднені на сайтах філій "Газмережі", де також вказано орієнтовну вартість послуг.

Обслуговування включає: огляд газопроводу, перевірку на щільність, випробування під тиском, огляд газового обладнання та обслуговування запірних пристроїв. Усе це забезпечує безпечне використання газу.

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