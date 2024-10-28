Харьковский суд признал виновным уроженца Одессы, который занимался мошенничеством , "продавая" ключевые должности, в том числе главы Харьковской ОГА, начальника регионального управления налоговой службы и 179 округа на выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа".
Об этом говорится в Реестре судебных решений.
По решению суда мужчину приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Обстоятельства дела
Согласно материалам суда, речь идет об Игоре Александровиче Дроздове. Следствие установило, что он вместе с Василием Максимовичем Собченко разработали мошенническую схему для "продажи" должностей в Харьковской области.
Благодаря этому Дроздов и его сообщники получили не менее 1,53 млн. гривен незаконной прибыли.
Решение суда
Дроздов переходит под стражу со 2 июня 2020 года. Во время судебного заседания он признал свою вину и искренне раскаялся.
Суд назначил ему наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы. Рассмотрение дела других участников преступления состоится позже.
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