Тарифы на газ для большинства бытовых потребителей, получающие его от НАК "Нефтегаз Украины", остаются на уровне 7,96 гривны за кубометр.

Этой зимой в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги остаются в основном на уровне предыдущего периода, хотя в некоторых небольших городах возможно повышение цен на водоснабжение и водоотвод.

Об этом сообщает 24 канал.

По электроэнергии тарифы уже были повышены в июне 2024 года, а к апрелю 2025 года новых изменений не ожидается. На данный момент стоимость электроэнергии составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Однако для тех, кто использует электроотопительные системы, будет действовать льготный тариф на электроэнергию – 2,64 гривны за киловатт-час, если объем потребления не будет превышать 2000 киловатт-час в месяц.

Тарифы на газ для большинства бытовых потребителей, получающие его от НАК "Нефтегаз Украины", остаются на уровне 7,96 гривны за кубометр. В то же время, для клиентов других поставщиков цена на газ будет колебаться в пределах от 7,70 до 9,99 гривен за кубометр.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцев скоро может ожидать роста тарифов на электроэнергию. Вероятно, это произойдет уже в конце отопительного сезона, в мае следующего года, хотя обсуждения более раннего повышения уже продолжаются.

Эксперт подытожил, что стоимость киловата для населения может возрасти до 4,7 грн после завершения отопительного сезона, а возможно и раньше.

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