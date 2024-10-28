Из средней зарплаты в 20 тысяч гривен работник выплачивает 4600 гривен налогов, а на руки выплачивается 15,4 тысяч гривен.

Верховная Рада Украины приняла закон, повысивший ставку военного сбора с 1,5% до 5%. Это означает, что работодатели теперь будут брать из заработной платы работников 23% налогов вместо 19,5% (18% НДФЛ и 5% военного сбора).

Эти изменения закреплены в законопроекте №11416-д.

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Ожидается, что новый закон вступит в силу на следующий день после его публикации. С этого момента начнется замена новой ставки военного сбора для наемных работников.

Таким образом, работодателям достаточно по-разному обрабатывать налоги по авансу и основной части заработной платы. Аванс начисляют по старой ставке 1,5%, а зарплату уже с учетом новой ставки 5%.

Новые налоговые вычеты из зарплаты

Ставка налога на доходы физических лиц остается неизменной – 18% (180 гривен с каждой тысячи дохода). К этому прибавляется 5% военного сбора, что составляет 50 гривен с тысячи. В общей сложности это 230 гривен налогов с каждой тысячи дохода.

Из средней зарплаты в 20 тысяч гривен работник выплачивает 4600 гривен налогов, а на руки выплачивается 15,4 тысяч гривен.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине есть способ снизить налоговые обязательства без привлечения к оффшорам, недобросовестным схемам или "конвертным" зарплатам — речь идет о налоговой социальной льготе.

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