Работа с деревьями осенью может быть сложной, а защита от нашествия вредителей может сделать ее еще сложнее.

Итак, узнайте, как защитить деревья от болезней и вредителей осенью, садоводы поделились лучшими советами.

Допустим, вы заметили признаки проблем с деревом осенью, например, дыры, прогрызенные в древесине.

Давайте рассмотрим некоторые способы, как защитить деревья от болезней и вредителей осенью.

Как защитить деревья от болезней и вредителей осенью:

Содержите свой ландшафт в чистоте и порядке, не засоряйте его мусором.

Садовый мусор также может содержать споры грибков. Удаляйте садовый мусор вместе с вредителями и болезнями без химикатов или обработки.

2. Поливайте свои деревья осенью под корень, чтобы уменьшить риск возникновения грибковых заболеваний.

Полив деревье сверху может увеличить вероятность грибковой инфекции у многих растений.

Если вам необходимо использовать полив сверху, делайте это утром, а не вечером, чтобы вода могла испаряться с листьев. Правильные методы полива — один из лучших способов дать вашим растениям стимул бороться с болезнями.

3. Поддерживайте здоровье деревьев осенью.

Чтобы защитить деревья от болезней и вредителей осенью — нужно убедиться, что почва подходит для ваших растений. Важно поддерживать здоровье почвы, регулярно проверяя уровень кислот и щелочей.

4. Выращивайте растения, которые отпугивают и даже отпугивают вредителей от деревьев.

Такие растения, как хризантема, розмарин, чеснок, зеленый лук и петуния, отпугивают нежелательных насекомых, которые вредят вашим деревьям.

5. Мульча — отличный способ сократить потребность в поливе и защитить корни деревьев.

Источник: plantingtree.

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