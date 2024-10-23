Итак, узнайте, как защитить деревья от болезней и вредителей осенью, садоводы поделились лучшими советами.
Допустим, вы заметили признаки проблем с деревом осенью, например, дыры, прогрызенные в древесине.
Давайте рассмотрим некоторые способы, как защитить деревья от болезней и вредителей осенью.
Как защитить деревья от болезней и вредителей осенью:
- Содержите свой ландшафт в чистоте и порядке, не засоряйте его мусором.
Садовый мусор также может содержать споры грибков. Удаляйте садовый мусор вместе с вредителями и болезнями без химикатов или обработки.
2. Поливайте свои деревья осенью под корень, чтобы уменьшить риск возникновения грибковых заболеваний.
Полив деревье сверху может увеличить вероятность грибковой инфекции у многих растений.
Если вам необходимо использовать полив сверху, делайте это утром, а не вечером, чтобы вода могла испаряться с листьев. Правильные методы полива — один из лучших способов дать вашим растениям стимул бороться с болезнями.
3. Поддерживайте здоровье деревьев осенью.
Чтобы защитить деревья от болезней и вредителей осенью — нужно убедиться, что почва подходит для ваших растений. Важно поддерживать здоровье почвы, регулярно проверяя уровень кислот и щелочей.
4. Выращивайте растения, которые отпугивают и даже отпугивают вредителей от деревьев.
Такие растения, как хризантема, розмарин, чеснок, зеленый лук и петуния, отпугивают нежелательных насекомых, которые вредят вашим деревьям.
5. Мульча — отличный способ сократить потребность в поливе и защитить корни деревьев.
Источник: plantingtree.
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