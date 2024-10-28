В Украине повестки почтой получат не только мужчины, которые обновили свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

Об этом в эфире телемарафона говорит Олег Коротченко, руководитель административного отдела районного ТЦК в Киеве.

По словам Коротченко, списки для оповещения его формируются не самими центрами, а по алгоритмам, установленным Министерством обороны. С помощью системы "Оберег" выбирается, кому именно будут отправлены повестки.

Работники ТЦК лишены права на техническое выполнение процесса: они формируют документ, подписывают его электронной подписью и отправляют повестку по адресам. Как отмечает Коротченко, главная задача центра — оформить повестку и контролировать принятие военнообязанных.

Посылки посылаются по адресу, указанному при последнем обновлении данных. Если информация не обновлялась, документы могут быть направлены по адресу, зарегистрированному в государственных реестрах.

Повестка считается врученной:

в день получения почтовой отправки лицом, подтверждаемым документами от почтового оператора;

в день фиксации отказа от получения отправки;

в день отметки об отсутствии человека по месту жительства.

Если повестку не забрали, она возвращается в ТЦК, и тогда военкомат обращается в полицию для административного содержания. После этого дается пять дней на исполнение, а если лицо не найдется или оно не появляется, ТЦК может отправить последнее предупреждение. В случае невыполнения его в течение 10 дней ТЦК может обратиться в суд об ограничении права на управление транспортом, кроме случаев, когда это является основным источником дохода или в семье есть человек с инвалидностью.

Полиция также имеет право задержать нарушителя и составить протокол в течение трех часов.