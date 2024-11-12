В Киеве будут судить рецидивиста, обокравшего медсестру на территории больницы.
Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.
По данным следствия, мужчина проник в медицинское учреждение и украл у сотрудницы деньги из кошелька и кольца.
В полиции говорят, что обвиняемый может получить до восьми лет лишения свободы.
"В начале октября этого года в полицию обратилась медработница, которая сообщила, что во время посещения неизвестного из ее ординаторской исчезли личные вещи", - отмечают в полиции.
Правоохранители установили, что злоумышленник, выдавая себя за посетителя, проник в больницу, где из незакрытой ординаторской украл кошелек и кольцо медсестры. После этого он скрылся. Его задержали на территории другой больницы, куда он пришел с намерением совершить новое преступление.
Задержанным оказался 35-летний житель Днепропетровской области, ранее неоднократно судимый. Расследование по факту кражи, совершенного в условиях военного положения, завершено, а извивающийся акт передан в суд. В ходе следствия подозреваемый будет находиться под стражей.
Напомним, что после начала полномасштабной войны новоизбранная глава Болградского районного суда Алла Кравцова приобрела дорогой дом и земельный участок в Одесской области.
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