У вересні 2022 року вона придбала будинок площею 111,6 кв. м та земельну ділянку розміром 1150 кв. м у селі Вапнярка Одеського району.

Після початку повномасштабної війни вона придбала новообрана голова Болградського районного суду Алла Кравцова придбавала дорогий будинок та земельну ділянку в Одеській області.

Цю інформацію журналісти Новини.LIVE отримали з декларації судді.

Алла Кравцова очолила Болградський суд 15 жовтня цього року, ставши головою в результаті таємного голосування суддів. Вона працює в цьому суді вже 14 років.

Згідно з її декларацією за 2023 рік, у вересні 2022 року вона придбала будинок площею 111,6 кв. м та земельну ділянку розміром 1150 кв. м у селі Вапнярка Одеського району. Вартість будинку склала 3,3 млн грн, а землі — майже 392 тис. грн.

Що відомо про суддю

У 2021 році Алла Кравцова зверталася до Вищої ради правосуддя, повідомивши про спробу тиску на неї у справі щодо оренди земельної ділянки. Вона знайшла в своєму кабінеті конверт із 300 доларами, що, за її словами, було спробою вплинути на рішення.

У 2024 році вона подала заявку на участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду, проте Вища кваліфікаційна комісія її не допустила до участі.

Нагадаємо, бізнесмен напав на працівників ТЦК і ця справа дійшла до суду. 24-річний підприємець намагався завадити військовим забрати іншого громадянина, взагалі не розібраішись у ситуації.