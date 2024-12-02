Такая единовременная помощь предусмотрена для бойцов, которые увольняются со службы из-за состояния здоровья.

Украинские военнослужащие могут получить материальную помощь в размере 50% своего денежного довольствия при определенных условиях.

Об этом сообщили в отделе финансового обеспечения сектора социальных выплат одного из областных ТЦК и СП.

Такая единовременная помощь предусмотрена для бойцов, которые увольняются со службы из-за состояния здоровья.

«Военнослужащим (за исключением срочников), которые увольняются по причине здоровья, предоставляется единовременная денежная помощь в размере 50% от месячного оклада за каждый полный год службы, без учета вознаграждений, в частности дополнительно предусмотренных Кабинетом Министров Украины № 168», — отметили специалисты.

Эту помощь могут получить военнослужащие, отслужившие десять и более лет.

Денежная помощь выплачивается в следующих случаях:

достижение старшего возраста;

сокращение штата или организационные изменения;

истечение контракта;

подчинение близкому лицу;

систематическое невыполнение контрактных обязательств командованием;

в особый период, если у женщины несовершеннолетние дети и отказываются продолжать службу.

Для мобилизованных или призванных в период периода предусмотрена помощь в размере 4% от оклада за каждый полный календарный месяц службы, однако общая сумма не может быть менее 25% месячного обеспечения (без учета денежных вознаграждений).

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