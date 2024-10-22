Українці можуть не отримати пенсію після 65 років через одну важливу причину, яку пояснили у ПФУ.

В Україні право на пенсію виникає після досягнення 60 років, залежно від тривалості страхового стажу - на розмір пенсійних виплат впливають різні фактори.

Про це повідомили у ПФУ.

Існує ймовірність, що після 65 років українці можуть не отримати пенсію через недостатній страховий стаж. У такому випадку особа буде отримувати лише соціальну допомогу без додаткових виплат.

Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в Україні в залежності від віку такі: у 60 років — 31 рік стажу; у 63 роки — 21 рік стажу; у 65 років — 15 років стажу.

Таким чином, особа, яка досягла 65 років і має хоча б 15 років стажу, отримуватиме пенсію разом із усіма доступними надбавками. Якщо ж стажу недостатньо, їй призначать соціальну пенсію.

Соціальна пенсія — це різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців. Ця виплата не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 3 028 гривень.

Нагадаємо, деякі категорії пенсіонерів зобов'язані проходити процедуру фізичної ідентифікації в Пенсійному фонді кожні шість місяців. Якщо пенсіонер пропустив ідентифікацію, він має можливість пройти її пізніше та відновити свої пенсійні виплати.

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