Размер выплат зависит от группы инвалидности и факта трудоустройства.

Размер пенсии для лиц с инвалидностью Минимальная пенсия для лиц с III группой инвалидности составляет 50% от размера пенсии их возрастной категории.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Однако для отдельных категорий лиц пенсионные выплаты рассчитываются по другим правилам.

Например, получившие инвалидность за участие в боевых действиях имеют право на пенсию, что составляет 60% от их официальной заработной платы.

Для ликвидаторов и пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС пенсионные выплаты могут быть исчислены по особым схемам:

от пятикратного размера минимальной заработной платы (с 1 января текущего года);

Или на основе средней заработной платы, которую человек получал в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы.

На сегодняшний день минимальные пенсии для лиц с инвалидностью выглядят следующим образом:

лицам с группой инвалидности – не менее 2760 гривен;

лицам с инвалидностью II и III группы, которые не работают – 2520 гривен;

Для лиц с инвалидностью II или III группы работающих – 2 093 гривны.

Размер выплат зависит от группы инвалидности и факта трудоустройства.

Ранее Politeka также писала о том, что по данным Пенсионного фонда, около половины пенсионеров получают пенсию в пределах 3-4 тысяч гривен - при этом лишь примерно 12% пенсионеров получают более 10 тысяч гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ