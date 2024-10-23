Точні показники будуть відомі на початку наступного року, бо вони залежать від інфляції та динаміки росту заробітних плат.

За даними Пенсійного фонду, близько половини пенсіонерів отримують пенсію в межах 3–4 тисяч гривень - натомість лише приблизно 12% пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень.

Про нове підвищення пенсій розповіла в ефірі Громадського радіо Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень.

Наступного року підвищення пенсій може становити від 10% до 12% залежно від рівня інфляції та зміни заробітних плат.

"Прем’єр-міністр і міністерка соціальної політики запевняють, що в той бюджет, проєкт якого поданий до Верховної Ради, вже закладені кошти на індексацію пенсій. Тобто індексація 1 березня буде, але поки що важко сказати, якою саме вона буде в розмірах", — пояснила науковиця.

Вона уточнила, що точні цифри стануть відомі на початку року, оскільки вони залежать від інфляційних процесів та динаміки зростання заробітних плат, з яких сплачується єдиний соціальний внесок.

"Якщо така позитивна динаміка зарплат збережеться, ми можемо очікувати індексацію пенсій на рівні 10–12%," — зазначила Лідія Ткаченко.

Вона також підкреслила, що в одному з минулих років індексація пенсій в Україні досягла 19%. Однак минулого року цей показник становив близько 6% через низьку інфляцію та невелике зростання зарплат.

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