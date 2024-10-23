Точные показатели будут известны в начале следующего года, потому что они зависят от инфляции и динамики роста заработных плат.

По данным Пенсионного фонда, около половины пенсионеров получают пенсию в пределах 3-4 тысяч гривен - при этом лишь примерно 12% пенсионеров получают более 10 тысяч гривен.

О новом повышении пенсий рассказала в эфире Общественного радио Лидия Ткаченко, старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований.

В следующем году повышение пенсий может составлять от 10 до 12% в зависимости от уровня инфляции и изменения заработных плат.

"Премьер-министр и министерша социальной политики уверяют, что в тот бюджет, проект которого подан в Верховную Раду, уже заложены средства на индексацию пенсий. То есть индексация 1 марта будет, но пока трудно сказать, какой именно она будет в размерах" , – объяснила ученая.

Она уточнила, что точные цифры станут известны в начале года, поскольку они зависят от инфляционных процессов и динамики роста заработных плат, с которых уплачивается единый социальный взнос.

"Если такая положительная динамика зарплат сохранится, мы можем ожидать индексацию пенсий на уровне 10-12%", - отметила Лидия Ткаченко.

Она также подчеркнула, что в одном из прошлых лет индексация пенсий в Украине достигла 19%. Однако в прошлом году этот показатель составил около 6% из-за низкой инфляции и небольшого роста зарплат.

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