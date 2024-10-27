Это позволяет всем клиентам банка снимать деньги при оплате покупок не только в Украине, но и за рубежом.

Государственный банк " ПриватБанк " внедрил новые правила по снятию наличных денег за пределами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь клиенты ПриватБанка будут полностью получать наличные деньги за границей по-новому.

Согласно информации, ПриватБанк в сотрудничестве с Mastercard стал первым среди украинских банков, предложивших услугу снятия наличных денег на кассе без дополнительной комиссии со стороны иностранных банков-эквайеров.

Это позволяет всем клиентам банка снимать деньги при оплате покупок не только в Украине, но и за рубежом.

Член правления банка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко отметил, что кроме того, что услуга снятия наличных при покупке уже стала популярной в Украине, теперь она доступна и за рубежом. Услуга предоставляется в разных торговых точках и активно используется клиентами банка.

«Отныне украинцы могут получать наличные деньги на кассе не только в Украине, но и за пределами страны», — подчеркнул Мусиенко.

Как воспользоваться услугой

Чтобы снять наличные при покупке за рубежом, клиентам ПриватБанка необходимо рассчитаться картой Mastercard и спросить у кассира о возможности получить наличные.

Наиболее популярными странами для снятия наличных денег являются Германия, Польша, другие страны ЕС, Великобритания и Австралия.

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