Он также добавил, что отключения продолжительностью до 12 часов в Украине не угрожают, пока не начнутся сильные морозы, которые пока не прогнозируются.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук прогнозирует, что Украина близится к отключению электроэнергии.

Об этом Корольчук рассказал в среду, 23 октября, во время эфира на Ранок.LIVE.

По его словам, это связано с увеличением потребления, которое ожидается через две недели.

Возможные отключения электроэнергии

При этом он подчеркнул, что продолжительные отключения пока не предусматриваются.

"Нагрузка на электросети растет из-за обогревателей, что может привести к определенным ограничениям", - сказал Корольчук.

Он также добавил, что отключения продолжительностью до 12 часов в Украине не угрожают, пока не начнутся сильные морозы, которые пока не прогнозируются.

Ранее Politeka также писала о том, что в некоторых украинских городах возникла головокружительная проблема, в частности, отопительный сезон под угрозой - все это произошло из-за долгов потребителей.

Эксперт отметил, что "Нафтогаз" отказывается поставлять газ без предварительной оплаты, и местные власти в разных городах вынуждены принимать непопулярные решения, такие как отключение домов от тепла. Такие случаи уже имели место раньше в Днепре.

Кроме того, следует напомнить, что Украина готовится к возможным массированным российским ударам с началом отопительного сезона, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

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