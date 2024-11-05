Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук прогнозирует, что Украина близится к отключению электроэнергии.
Об этом Корольчук рассказал в среду, 23 октября, во время эфира на Ранок.LIVE.
По его словам, это связано с увеличением потребления, которое ожидается через две недели.
Возможные отключения электроэнергии
При этом он подчеркнул, что продолжительные отключения пока не предусматриваются.
"Нагрузка на электросети растет из-за обогревателей, что может привести к определенным ограничениям", - сказал Корольчук.
Он также добавил, что отключения продолжительностью до 12 часов в Украине не угрожают, пока не начнутся сильные морозы, которые пока не прогнозируются.
Ранее Politeka также писала о том, что в некоторых украинских городах возникла головокружительная проблема, в частности, отопительный сезон под угрозой - все это произошло из-за долгов потребителей.
Эксперт отметил, что "Нафтогаз" отказывается поставлять газ без предварительной оплаты, и местные власти в разных городах вынуждены принимать непопулярные решения, такие как отключение домов от тепла. Такие случаи уже имели место раньше в Днепре.
Кроме того, следует напомнить, что Украина готовится к возможным массированным российским ударам с началом отопительного сезона, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.
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