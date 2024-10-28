Муж пояснил, что был вынужден торговать боеприпасами, поскольку потратил деньги на помощь родителям.

Экс-доброволец вместе со знакомой пытался заработать деньги , продавая боеприпасы.

Такая информация опубликована в Едином государственном реестре судебных решений

Им удалось продать несколько гранат, однако стражи порядка их задержали, после чего дело было передано в суд.

Военный из Добровеличковской общины совместно со знакомой Херсонщины организовали хранение и продажу боеприпасов.

По информации следствия, они успели продать две гранаты по цене в две и три тысячи гривен. Обвиняемые заявили, что боеприпасы нашлись в неизвестном месте.

Решение суда

Оба подсудимых признали свою вину. Муж пояснил, что был вынужден торговать боеприпасами, поскольку потратил деньги на помощь родителям. Женщина уверяла, что впервые увидела гранаты при продаже и ничего о них не знала.

Адвокат обвиняемого отметил, что его подзащитный добровольно встал на защиту страны с первых дней войны, а также полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд, учитывая все обстоятельства, признал мужчину и женщину виновными и назначил им по 3 года лишения свободы. Однако наказание было заменено на условные сроки: для мужчины – три года, для женщины – два.

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