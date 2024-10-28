Экс-доброволец вместе со знакомой пытался заработать деньги , продавая боеприпасы.

Такая информация опубликована в Едином государственном реестре судебных решений

Им удалось продать несколько гранат, однако стражи порядка их задержали, после чего дело было передано в суд.

Военный из Добровеличковской общины совместно со знакомой Херсонщины организовали хранение и продажу боеприпасов.

По информации следствия, они успели продать две гранаты по цене в две и три тысячи гривен. Обвиняемые заявили, что боеприпасы нашлись в неизвестном месте.

деньги

Решение суда

Оба подсудимых признали свою вину. Муж пояснил, что был вынужден торговать боеприпасами, поскольку потратил деньги на помощь родителям. Женщина уверяла, что впервые увидела гранаты при продаже и ничего о них не знала.

Адвокат обвиняемого отметил, что его подзащитный добровольно встал на защиту страны с первых дней войны, а также полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

суд

Суд, учитывая все обстоятельства, признал мужчину и женщину виновными и назначил им по 3 года лишения свободы. Однако наказание было заменено на условные сроки: для мужчины – три года, для женщины – два.

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