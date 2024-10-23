Наразі вирішується питання про повідомлення їй про підозру, а розслідування триває для встановлення всіх обставин справи.

Служба безпеки України викрила керівницю Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи в корупційних схемах, пов'язаних із ухиленням від мобілізації.

Подробиці повідомили у прес-служба Служба безпеки України.

Під час обшуків у неї було виявлено понад 450 тисяч доларів США та колекцію ювелірних виробів, які вона зберігала за різними адресами. Значну частину вилучених коштів та коштовностей знайдено в квартирі її сина, студента медичного вишу, у якого також знайшли російський паспорт.

Відомо, що молодий чоловік отримав громадянство Росії в одеському генконсульстві до початку війни. Крім того, для приховування незаконних доходів посадовиця оформила на сина три незадекларовані квартири.

Слідство встановило, що з 2015 по 2023 роки керівниця МСЕК у своїх деклараціях вказувала лише офіційні доходи, які в сумі склали трохи більше 2 мільйонів гривень. У 2023 році вона разом із сином отримала 2-гу групу інвалідності для отримання додаткових пільг та соціальних виплат від держави.

Наразі вирішується питання про повідомлення їй про підозру, а розслідування триває для встановлення всіх обставин справи. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області під процесуальним керівництвом місцевої спеціалізованої прокуратури.

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