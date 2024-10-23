Служба безопасности Украины разоблачила руководительницу Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы в коррупционных схемах, связанных с уклонением от мобилизации.
Подробности сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Во время обысков у нее было обнаружено более 450 тысяч долларов США и коллекцию ювелирных изделий, которые она хранила по разным адресам. Значительная часть изъятых средств и драгоценностей найдена в квартире ее сына, студента медицинского вуза, у которого также был найден российский паспорт.
Известно, что молодой человек получил гражданство России в одесском генконсульстве в начале войны. Кроме того, для сокрытия незаконных доходов чиновник оформила на сына три незадекларированные квартиры.
Следствие установило, что с 2015 по 2023 годы руководительница МСЭК в своих декларациях указывала лишь официальные доходы, которые в сумме составили чуть больше 2 миллионов гривен. В 2023 году она вместе с сыном получила 2-ю группу инвалидности для получения дополнительных льгот и социальных выплат от государства.
Решается вопрос о сообщении ей о подозрении, а расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела. Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством местной специализированной прокуратуры.
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