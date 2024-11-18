В ходе проверки в базе "Оберіг" выяснилось, что информация о его работе в электронных базах отсутствует.

Суд в Николаеве отменил штраф в 25,5 тысяч гривен, наложенных на мужчину территориальным центром комплектования и социальной поддержки за то, что он не предупредил об изменении семейного положения, рождении детей и смене работы.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Согласно решению суда штраф не может быть применен, сколько у государства уже есть соответствующие данные по новому законодательству.

Обстоятельства дела

4 июня мужчина подал иск с требованием отменить постановление Территориального центра комплектования, на основании которого ему был наложен штраф.

Причиной штрафа послужило то, что он не явился в ТЦК для обновления своих учетных данных. Патрульная полиция доставила его в центр принудительно.

Установлено, что с октября 2009 года мужчина не посещал ТЦК и не обновлял свои данные. За это время он сменил работу, женился и стал отцом, но об этих изменениях не сообщил центр.

В ходе проверки в базе "Оберіг" выяснилось, что информация о его работе в электронных базах отсутствует.

Решение суда

После анализа этого дела суд постановил, что вина мужчины не была доказана "вне разумного сомнения". Суд принял решение удовлетворить его иск и отменить наложенный Территориальным центром комплектования штраф.

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