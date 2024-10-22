Документ було включено до порядку денного парламенту на початку лютого, і народні депутати можуть розглянути його в будь-який момент.

В Україні можуть почати штрафувати за нове порушення - розмір покарання хочуть встановити на рівні 17 000 гривень - у випадку повторного порушення сума штрафу зросте до 34 000 гривень.

Відповідний законопроєкт №9564 подано до Верховної Ради.

Документ було включено до порядку денного парламенту на початку лютого, і народні депутати можуть розглянути його в будь-який момент.

У пояснювальній записці зазначається, що необхідність запровадження штрафу зумовлена тим, що деякі водії встановлюють на свої автомобілі обладнання, яке суттєво збільшує шум роботи двигуна. Це порушує "тишу та спокій громадян" і викликає невдоволення суспільства.

Ситуацію погіршує той факт, що "під час воєнного стану такі звуки нагадують звуки ворожих безпілотників". Це створює ілюзію авіаційної та ракетної небезпеки, відволікаючи увагу Збройних сил та правоохоронців.

Згідно з законопроєктом, за порушення правил шумового режиму передбачені штрафи та можливість позбавлення права керувати транспортним засобом. Зокрема:

за перше порушення – штраф у розмірі 17 000 гривень;

за повторне – штраф у 34 000 гривень і позбавлення права на керування транспортом на строк від 3 до 6 місяців.

Проте, у законопроєкті також зазначено, що за повторне порушення можливе обмеження лише у вигляді штрафу, без позбавлення прав.

Останні новини України:

На пішоходів чекають штрафи: доведеться заплатити за перехід дороги не на "зебрі".

Українців штрафують за автогаз: комусь доведеться заплатити 1700 гривень.

Українцям впаяють штрафи за збирання горіхів, грибів та ягід: у Раді визначились із розміром покарання.