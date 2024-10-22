Документ был включен в повестку дня парламента в начале февраля, и народные депутаты могут рассмотреть его в любой момент.

В Украине могут начать штрафовать за новое нарушение – размер наказания хотят установить на уровне 17 000 гривен – в случае повторного нарушения сумма штрафа вырастет до 34 000 гривен.

Соответствующий законопроект №9564 представлен в Верховную Раду.

Документ был включен в повестку дня парламента в начале февраля, и народные депутаты могут рассмотреть его в любой момент.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость введения штрафа обусловлена ​​тем, что некоторые водители устанавливают на свои автомобили оборудование, существенно увеличивающее шум работы двигателя. Это нарушает "тишину и покой граждан" и вызывает недовольство общества.

Ситуацию усугубляет тот факт, что "во время военного положения такие звуки напоминают звуки враждебных беспилотников". Это создает иллюзию авиационной и ракетной опасностей, отвлекая внимание Вооруженных сил и правоохранителей.

Согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима предусмотрены штрафы и возможность лишения права управлять транспортным средством. В частности:

за первое нарушение – штраф в размере 17 000 гривен;

за повторное – штраф в 34 000 гривен и лишение права на управление транспортом сроком от 3 до 6 месяцев.

Однако в законопроекте также указано, что за повторное нарушение возможно ограничение только в виде штрафа, без лишения прав.

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