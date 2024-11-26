Также невозможно мобилизовать лиц, у которых диагностирована глухота на одном ухе и тяжелая приглушенность на другом.

В Украине официально запрещено мобилизовать глухих и глухонемых граждан в Вооруженные силы.

Эта информация содержит приказ Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года, подтверждающий изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Дополнительно существует ряд ушных заболеваний, которые дают право на отсрочку от мобилизации.

Граждане с полной стойкой глухотой обоих ушей или глухонемые подлежат освобождению от мобилизации по решению военно-врачебной комиссии. Также невозможно мобилизовать лиц, у которых диагностирована глухота на одном ухе и тяжелая приглушенность на другом.

Другие заболевания, дающие право на отсрочку

Кроме полной глухоты, от мобилизации освобождаются лица с наличием других заболеваний уха и сосцевидного отростка. Это включает:

двусторонние тяжелые и глубокие (3-4 степени) нарушения слуха;

двустороннюю тяжелую прогрессирующую приглушенность;

приглушенность с пораженным центральным отделом слухового анализатора, сопровождающаяся выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.

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