При пересмотре сумма выплаты для выросла с 99,837 тысячи до 106 тысяч гривен, то есть на 6 тысяч гривен.

В Украине существует определенная категория пожилых людей, которая в 2024 году начала получать значительно более высокие выплаты на "заслуженном отдыхе".

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Государственные расходы им начисляются согласно специальному закону.

Наибольшее повышение получили судьи. Они теперь получают еще 6 тысяч гривен.

Как сообщает ПФУ, ежемесячное пожизненное денежное содержание для судей местных, апелляционных и Верховного Суда Украины пожизненное денежное содержание назначается в соответствии с законом от 2 июня 2016 г. № 1402-VIII "О судоустройстве и статусе судей".

Согласно этому закону, судьи в отставке получают ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 50% от зарплаты действующего судьи. За каждый год работы более 20-ти лет размер этого содержания увеличивается на 2%. Следует отметить, что на размер пенсии судей нет никаких ограничений.

В 2024 году пенсии судей составили 106 тысяч гривен. При пересмотре сумма выплаты для судей выросла с 99,837 тысячи до 106 тысяч гривен, то есть на 6 тысяч гривен.

Средние пенсии в Украине

С начала года у многих украинских пенсионеров выплаты также выросли, но незначительно — на 466 гривен. Средняя пенсия составляет 5,851 тысячи гривен. Почти 26% граждан получают менее 3 тысяч гривен в месяц (в среднем 2,76 тысяч гривен).

В этом году 2,644 миллиона человек (25,6%) получают пенсию в пределах от 5,001 до 10 тысяч гривен (в среднем по 6,86 тысяч гривен); 1,922 млн человек (18,6%) - от 4,001 до 5 тысяч гривен (в среднем по 4,414 тысячи гривен); 1,795 миллиона человек (17,3%) — от 3,001 до 4 тысяч гривен (в среднем по 3,544 тысячи гривен).

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