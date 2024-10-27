В ходе спора он получил охотничий нож и угрожал пограничнику убийством.

В Закарпатской области между военным и пограничником возник конфликт при проверке документов.

Эта информация подтверждена в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Во время инцидента солдат получил нож и начал угрожать работникам Государственной пограничной службы (ГНСУ). Военного отправили в суд.

Подробности дела

Конфликт произошел на приграничной территории вблизи контрольного поста "Тячев". Во время остановки солдат, управлявший автомобилем Mercedes ML с румынской регистрацией, не согласился на проверку документов своего пассажира. В ходе спора он получил охотничий нож и угрожал пограничнику убийством. После этого нарушитель был задержан.

Мужчине выдвинули обвинения в незаконном ношении холодного оружия и угрозы убийством пограничника.

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину и попросил суд проявить к нему снисхождение. Пограничник, не явившийся на заседании, направил заявление, в котором отметил, что не имеет претензий к подсудимому.

Судья признала военного виновным в совершении уголовных правонарушений и назначила ему наказание двумя годами заключения. Однако, учитывая обстоятельства, он был освобожден от прохождения наказания с годовым испытательным сроком.

Сейчас идет срок апелляционного обжалования.

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