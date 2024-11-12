Согласно материалам дела, военнослужащий ТЦК, признанный ограниченно годным, три недели не явился на службе.

В Черновицкой области работника территориального центра комплектования и социальной поддержки приговорили к трем годам лишения свободы из-за того, что он в течение трех недель не явился на службе.

Эту информацию сообщает приговор суда, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Обвиняемый утверждал, что его подлинным желанием было служить на передовой, а не в ТЦК.

Детали дела

Согласно материалам дела, военнослужащий ТЦК, признанный ограниченно годным, три недели не явился на службе.

Решение суда

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Он охарактеризовал свои действия как "ошибку" желаний и отметил свое желание служить на передовой. Также он попросил суд не наложить суровое наказание, а отправить его на передовую.

Суд назначил ему три года лишения свободы. В настоящее время длится срок для подачи апелляции на это решение.

Ранее Politeka также писала о том, что на Полтащине мужчину нашли мертвым в техническом помещении предварительного собрания военнообязанных. В ТЦК отмечают, что признаки насилия не выявлены. По прибытии в Территориальный центр комплектования он находился на сборном пункте, ожидая оформления документов. Впоследствии его обнаружили без сознания с признаками самоубийства в техническом помещении.

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