В Черновицкой области работника территориального центра комплектования и социальной поддержки приговорили к трем годам лишения свободы из-за того, что он в течение трех недель не явился на службе.
Эту информацию сообщает приговор суда, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.
Обвиняемый утверждал, что его подлинным желанием было служить на передовой, а не в ТЦК.
Детали дела
Согласно материалам дела, военнослужащий ТЦК, признанный ограниченно годным, три недели не явился на службе.
Решение суда
В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Он охарактеризовал свои действия как "ошибку" желаний и отметил свое желание служить на передовой. Также он попросил суд не наложить суровое наказание, а отправить его на передовую.
Суд назначил ему три года лишения свободы. В настоящее время длится срок для подачи апелляции на это решение.
Ранее Politeka также писала о том, что на Полтащине мужчину нашли мертвым в техническом помещении предварительного собрания военнообязанных. В ТЦК отмечают, что признаки насилия не выявлены. По прибытии в Территориальный центр комплектования он находился на сборном пункте, ожидая оформления документов. Впоследствии его обнаружили без сознания с признаками самоубийства в техническом помещении.
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