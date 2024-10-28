Цены продолжают бить рекорды последнего десятилетия и ожидается, что такая тенденция ближе к зиме только усилится.

В конце октября 2024 г. в Украине будет дальнейший рост цены на картофель, хотя традиционно осенью стоимость этого базового продукта не повышают после сбора урожая.

Об этом свидетельствуют данные аналитического портала EastFruit.

Согласно данным EastFruit, в ключевых регионах выращивания культуры цена колеблется от 20 до 30 грн/кг, что эквивалентно 0,48–0,73 доллара за килограмм. Стоимость зависит от сорта, качества и объема предлагаемой продукции. В среднем цены выросли на 18% по сравнению с предыдущей рабочей неделей.

Такой рост цен наблюдается уже больше месяца, начиная с последней декады сентября. «На сегодняшний день средняя цена на картофель в Украине составляет в 2,9 раза больше, чем в конце октября 2023 года. При этом крупные поставщики не спешат продажи своих запасов в надежде на дальнейшее повышение цены», — отмечают аналитики.

Причины повышения цены и прогнозы

Обычно в октябре, когда идет активный сбор, цены на картофель не растут, поскольку фермеры пытаются реализовать большой объем продукции. В настоящее время на рынке появляется много картофеля среднего и низкого качества, которое не подлежит длительному хранению, в то время как качественные сорта отправляются на хранение.

Однако нынешний сезон на рынке картофеля новый. Цены продолжают бить рекорды последнего десятилетия и ожидается, что такая тенденция ближе к зиме только усилится.

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