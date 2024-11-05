Если же выплата не поступила в течение месяца, вице-премьер Ирина Верещук рекомендует обратиться в органы социальной защиты.

Переселенцы в Украине имеют право на ежемесячные выплаты в размере 2 или 3 тысяч гривен.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Однако в некоторых случаях эти выплаты могут задерживаться. Важно знать, как поступать в таких ситуациях.

Согласно информации Минреинтеграции временно оккупированных территорий Украины, некоторые ВПЛ получают выплаты после 15 чисел каждый месяц, а другие после 28 чисел. Поэтому сроки зачисления пособия могут затянуться до конца месяца.

«Расходы на социальную сферу приоритетны для правительства, только исходя из расходов на оборону», - отмечают в Министерстве.

Если же выплата не поступила в течение месяца, вице-премьер Ирина Верещук рекомендует обратиться в органы социальной защиты, ЦНАП или в Министерство реинтеграции. Также можно позвонить на горячую линию по кризисным вопросам по номеру 15-48 или в Офис повторный по вопросам ВПЛ по номеру +38 (066) 813-62-39.

Ранее Politeka также писала о том, что по данным Пенсионного фонда, около половины пенсионеров получают пенсию в пределах 3-4 тысяч гривен - при этом лишь примерно 12% пенсионеров получают более 10 тысяч гривен.

Выплаты украинцев могут возрасти, назван примерный размер повышения.

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