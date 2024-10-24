24 октября в Украине будет ветрено и прохладно, особенно сильные порывы ветра прогнозируются в северных, центральных и восточных регионах, где скорость может достигать 8-13 метров в секунду.
Об этом информирует синоптикиня Наталья Диденко на своей Facebook-странице.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+8°C, а днем столбики термометров покажут от +11 до +16°C, за исключением северных областей, где температура снизится до +9...+12°C.
Диденко отметила, что существенных изменений в погоде в ближайшее время не ожидается, и планировавшиеся с 28 октября дожди отменены.
В Киеве 24 октября прогнозируется сухая и солнечная погода. Температура днем будет немного ниже, около +12°C, однако следует быть готовыми к ветру, который принесет ощутимую прохладу.
Ранее Politeka также писала о том, что в Украине этой зимой возможны отключения электроэнергии из-за дефицита ресурсов - в это время могут наблюдаться перепады напряжения, поэтому для защиты техники рекомендуется установить реле напряжения.
Реле напряжения настраивается так, чтобы в случае скачков или падения напряжения не подавать ток в квартиру. Это может существенно защитить вашу технику.
Простенькое реле стоит несколько тысяч гривен, а есть и более дорогие — за 17 тысяч гривен.
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