В Україні цієї зими можливі відключення електроенергії через дефіцит ресурсів - у цей час можуть спостерігатися перепади напруги, тому для захисту техніки рекомендується встановити реле напруги.

Електрик з 27-річним досвідом Ігор розповів ЗМІ, що перед відключенням має зробити кожен українець.

Перед можливими відключеннями електроенергії всім рекомендується першочергово встановити реле напруги. Часто, відкриваючи щитки у старих хрущовках, бачиш, що там просто жахливий стан. Якщо щиток у вашій квартирі, проблем не виникне: будь-який електрик встановить реле за 500 гривень. Простеньке реле коштує кілька тисяч, а є й дорожчі — за 17 тисяч.

Реле напруги налаштовується так, щоб у разі "стрибків" чи падіння напруги не подавати струм у квартиру. Це може суттєво захистити вашу техніку.

"Низька напруга навіть гірше впливає. У мене вчора було встановлення реле. Жінка розповідає: от у мене два роки не було і нічого ж за час відключень не зламалось. Дивлюсь, а у неї холодильник стоїть такий блискучий. Питаю: за скільки брали, бо мені дітям треба купити. Вона каже ціну і розповідає, ось зламався у мене нещодавно, то вирішили не ремонтувати і брати новий. І вона не розуміє, що у неї і холодильник прослужив менше, ніж мав, через ці перепади напруги. У вас може не одразу згоріти техніка", — додає електрик.

Джерело: OBOZ.UA.

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