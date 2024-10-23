В Украине этой зимой возможны отключения электроэнергии из-за дефицита ресурсов - в это время могут наблюдаться перепады напряжения, поэтому для защиты техники рекомендуется установить реле напряжения.

Электрик с 27-летним опытом Игорь рассказал, что перед отключением должен сделать каждый украинец.

Перед возможными отключениями электроэнергии всем рекомендуется в первую очередь установить реле напряжения. Часто, открывая щитки в старых хрущевках, видишь, что там просто ужасное состояние. Если щиток в вашей квартире проблем не возникнет: любой электрик установит реле за 500 гривен. Простенькое реле стоит несколько тысяч, а есть и более дорогие — 17 тысяч.

Реле напряжения настраивается так, чтобы в случае скачков или падения напряжения не подавать ток в квартиру. Это может существенно защитить вашу технику.

"Низкое напряжение даже хуже влияет. У меня вчера была установка реле. Женщина рассказывает: вот у меня два года не было и ничего же за время отключений не сломалось. Смотрю, а у нее холодильник стоит такой блестящий. Спрашиваю: за сколько брали, потому что мне детям нужно купить. Она говорит цену и рассказывает, вот сломался у меня недавно, то решили не ремонтировать и брать новый. сразу сгореть техника", - добавляет электрик.

Источник: OBOZ.UA.

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