Кроме того, уменьшились посевные площади, а некоторые фермеры перешли на выращивание других культур.

В Украине репчатый лук может стать самым дорогим овощем, стоимость которого стремительно поднимется в 2024 году.

Об этом сообщает издание Agravery.

За последние 12 месяцев ее цена выросла почти на 40%, пока нет признаков, что эта тенденция изменится.

Ситуация с подорожанием лука в 2024 году

По оценкам экспертов, средняя оптовая цена на репчатый лук сейчас составляет 14,5 грн/кг, что на 38% выше предыдущего года, когда она стоила 10,5 грн/кг. Такие данные приводятся в маркетинговом отделе львовского рынка "Шувар".

Никаких изменений негативной тенденции нет, и аналитики ожидают дальнейшего роста цены в ближайшие месяцы из-за ограничения внутреннего предложения. Возможная стабилизация прогнозируется поближе к лету с появлением нового урожая.

Причины роста цены на лук

Рост объясняется несколькими факторами, в частности, низкой урожайностью из-за аномально жаркой погоды и нестабильных осадков в этом году.

«Снижение урожайности стало главной причиной удорожания», – отмечают эксперты.

Дополнительно цены растут из-за затрат на:

удобрения;

горючее;

энергоносители.

Война также влияет на себестоимость производства, увеличивая затраты на транспортировку и хранение продукции. Кроме того, снизились посевные площади, а некоторые фермеры перешли на выращивание других культур.

По сравнению с подорожанием, потребление лука в Украине остается стабильным, хотя покупатели чаще выбирают более дешевые импортные или менее качественные варианты.

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