В Министерстве иностранных дел раскрыли данные о зарплатах украинских послов, известно - кто из них имеет самую большую зарплату и сколько в среднем получают послы.

В МИДе рассказали, какую зарплату получает Валерий Залужный в должности посла в Великобритании - в топе высокооплачиваемых украинских послов Залужный занимает пятое место.

Об этом сообщила Liga.net со ссылкой на данные МИДа.

На первом месте среди украинских дипломатов оказался бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Молдове Марко Шевченко , который летом 2024 получал в среднем 102 795 грн в месяц после вычета налогов.

На втором месте оказался посол Украины в Чили Юрий Дюдин со средней зарплатой 63794 грн. Третье место занял посол Австрии Василий Химинец с зарплатой 63550 грн. Четвертое место поделили посол в Германии Алексей Макеев и посол в Польше и Чехии Василий Зварыч , получавшие по 63 470 грн.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный , который в настоящее время является послом Украины в Великобритании, получает примерно 60 тыс. грн в месяц зарплаты.

Согласно статистике, средняя зарплата украинского посла в 2024 году составит 56412 грн. При этом законодательство предусматривает различные социальные гарантии для дипломатов, в частности, надбавки за дипломатический ранг, оплату обучения для детей, аренду жилья, медицинскую помощь и т.д.

В 2024 году на одного работника зарубежного дипломатического учреждения запланировано в среднем 4,56 млн. грн. Среднегодовые расходы на аренду жилья для руководителя учреждения могут достигать 2,15 млн. грн.

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