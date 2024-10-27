В прокуратуре напомнили, что предприятие должно использовать бюджетные расходы по их назначению.

Отдел Киевской городской прокуратуры обнаружил, что одна из коммерческих компаний нарушила законодательство, включив бюджетные средства , выделенные на строительство метро от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь, на банковские депозитные счета.

Об этом сообщили на сайте прокуратуры.

На этом депозите компания заработала процентный доход в размере более 139 миллионов гривен.

В октябре 2021 года Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд столицы с иском от имени государства и Киевского городского совета, требуя взыскания этих средств на получение территориального общества.

Судебные материалы проходили через различные инстанции, и 21 октября 2024 Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил правомерность решения прокурора, отклонив апелляционную компанию и оставив в силе решение Хозяйственного суда. В результате подрядчик обязан вернуть в бюджет Киева более 139 миллионов гривен.

В прокуратуре напомнили, что предприятие должно использовать бюджетные расходы по их назначению.

Ранее Politeka также писала о том, что "ПриватБанк" требует от клиентки погашения кредитной задолженности в размере 120,79 тыс. гривен – при этом средства были списаны мошенниками – однако суд принял неожиданное решение.

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