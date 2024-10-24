У "ПриватБанку" повідомили про шахрайство і видали нову картку, попросивши не використовувати її протягом доби.

"ПриватБанк" вимагає від клієнтки погашення кредитної заборгованості в розмірі 120,79 тис. гривень - при цьому кошти були списані шахраями - проте суд ухвалив несподіване рішення.

Цю інформацію повідомлено в рішенні Тернівського районного суду Кривого Рогу.

Жінка розповіла, що отримала повідомлення в "Приват-24" про надходження 60 тис. гривень на кредитну картку, а згодом ще 40 тис. гривень, що збільшило доступну суму до 100 тис. гривень. Коли вона звернулася до відділення банку, їй пояснили, що це звичайна практика, оскільки в країні введено воєнний стан і банк вирішив підвищити кредитні лінії.

Однак, коли жінка спробувала розрахуватися карткою в магазині, виявилось, що вона заблокована. У "ПриватБанку" повідомили про шахрайство і видали нову картку, попросивши не використовувати її протягом доби. Після цього жінка отримала сповіщення про зняття 97 тис. гривень з кредитної картки, залишивши лише 3 тис. гривень на рахунку.

У матеріалах справи зазначено, що під час оформлення кредиту жінка підписала заяву 25.08.2020 року, але в документі не було вказано, що кредитна лінія може сягати 200 тис. гривень. Вона стверджує, що її підпис підробили для надання такої кредитної лінії. Тим часом "ПриватБанк" вимагав повернення коштів, які були зняті.

"ПриватБанк" подав позов до суду, який задовольнив його вимоги. З жінки буде стягнуто 120,79 тис. гривень боргу з простроченими відсотками. Суд зазначив, що кошти з картки "ПриватБанк" були зняті, ймовірно, нею ж, адже вона не подала позов для захисту своїх прав споживача. Тому вона повинна нести відповідальність за проведені платіжні операції.

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