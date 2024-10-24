В "ПриватБанке" сообщили о мошенничестве и выдали новую карточку, попросив не использовать ее в течение суток.

"ПриватБанк" требует от клиентки погашения кредитной задолженности в размере 120,79 тыс. гривен – при этом средства были списаны мошенниками – однако суд принял неожиданное решение.

Эта информация сообщена в решении Терновского районного суда Кривого Рога.

Женщина рассказала, что получила сообщение в "Приват-24" о поступлении 60 тыс. гривен на кредитную карту, а затем еще 40 тыс. гривен, что увеличило доступную сумму до 100 тыс. гривен. Когда она обратилась в отделение банка, ей объяснили, что это обычная практика, поскольку в стране введено военное положение и банк решил повысить кредитные линии.

Однако когда женщина попыталась рассчитаться картой в магазине, оказалось, что она заблокирована. В "ПриватБанке" сообщили о мошенничестве и выдали новую карточку, попросив не использовать ее в течение суток. После этого женщина получила уведомление о снятии 97 тыс. гривен с кредитной карты, оставив всего 3 тыс. гривен на счету.

В материалах дела отмечено, что при оформлении кредита женщина подписала заявление 25.08.2020 года, но в документе не было указано, что кредитная линия может достигать 200 тыс. гривен. Она утверждает, что ее подпись была подделана для предоставления такой кредитной линии. Тем временем "ПриватБанк" требовал возврата снятых средств.

"ПриватБанк" подал иск в суд, удовлетворивший его требования. С женщины будет взыскано 120,79 тыс. гривен долга с просроченными процентами. Суд отметил, что средства с карты "ПриватБанк" были сняты, вероятно, им же, ведь она не подала иск для защиты своих прав потребителя. Поэтому она обязана нести ответственность за произведенные платежные операции.

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